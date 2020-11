Azad edilən ərazilərə insanların nə vaxt qayıdacağı ilə bağlı AÇIQLAMA

“İşğaldan azad edilən ərazilərin və yaşayış məntəqələrin təmizlənməsi 3-5 ilə tam olaraq, bu işlərin tam başa çatdırılması isə 10 il müddətinə nəzərdə tutulur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ANAMA-nın Operativ Qərargahının rəisi İdris İsmayılov bildirib.



“10 il dedikdə tam insanların əraziyə qayıtması deyil, bütün mina problemlərindən azad olunma, ucqar dağlıq ərazilərdə, əkin otlaq sahələrində bunların hamısının təmizlənməsi 10 il müddətində nəzərdə tutulur. Lakin insanların qayıdışı isə daha tez müddətdə nəzərdə tutulur”- deyə, o bildirib.(report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.