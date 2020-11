Talış dağları ağ örpəyə bürünüb.

Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev öz “Facebook” sosial şəbəkəsində foto və video paylaşıb.

Talış dağlarına yağan qar yolda maşınların hərəkətinə də maneə törədib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

