Əsgərlərimiz Ermənistan bayrağını erməninin özünə endirtdirdilər - VİDEO

Azərbaycan və Ermənistanın Kəlbəcər rayonu ərazisindən keçən dövlət sərhədlərinin demarkasiyası zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb.

Belə ki, bölgü zamanı ərazidə olan tikililərdən biri Azərbaycan sərhədləri daxilində qaldığı üçün orada olan Ermənistan bayrağı götürülüb.

Maraqlıdır ki, sərhədlərin bölgüsündə iştirak edən əsgərlərimiz həmin bayrağı məhz erməni əsgərinin özünə endirtdiriblər.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

