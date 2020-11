7 qollu İstanbul derbisini "Beşiktaş" qazandı

Türkiyə Super Liqasında X tur davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, üçüncü oyun günündə dörd matç keçirilib.

Turun mərkəzi qarşılaşmasında İstanbul derbisi baş tutub. Liderlər qrupunda qərarlaşan "Fənərbaxça” və “Beşiktaş” üz-üzə gəlib. Oyun məhsuldarlığı ilə yadda qalıb - 3:4.

Qeyd edək ki, tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.

Türkiyə Super Liqası

X tur

29 noyabr

“Ərzurum BB” – “Antalyaspor” – 2:2

Kanak, 29, Qomes, 85 – Sarı, 60, Bayrakdar, 65

“Alanyaspor” – “Konyaspor” – 1:0

Babakar, 37

“Kasımpaşa” – “Gənclərbirliyi” – 2:0

Hodziç, 16, 25

“Fənərbaxça” – “Beşiktaş” – 3:4

Sisse, 34, Tufan, 68, 90+7 (pen.) – Abubakar, 4, 20, Uysal, 53, Nsakala, 88

