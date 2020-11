Fransada son sutkada koronavirusa yoluxanların sayı 9784-ə yüksəlib, xəstəxanalarda isə 198 nəfərin ölümü qeydə alınıb.

Metbuat.az RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, epidemiyanın başlanğıcından bəri ölkədə yoluxanların ümumi sayı 2 milyon 218 min nəfəri keçib, 52,3 mindən çox insan ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.