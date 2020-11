Xüsüsi təyinatlılarımızın düşmənin mina atəşinə məruz qaldıqları ana aid görüntülər yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan görüntülərdə əsgərlərimiz düşmənin minaatanla atəşinə məruz qalıb. Əsgərlərimizin sayıqlığını itirməməsi, ruh yüksəkliyi diqqətdən yayınmayıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.