ŞAD XƏBƏR: İlk dəfə bir peyvənd 100% effekt verdi, vurulan hər kəs sağaldı

ABŞ biotexnologiya şirkəti "Moderna" həftəsonu həyata keçirilən 3-cü peyvənd testlərində vaksinin 94,1% effekt verdiyini açıqlayıb. Ciddi xəstələrdə isə bu rəqəm 100% olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, vaksin 30 min insana vurulub. 30 ağır koronavirus xəstəsinin hamısında vaksin effektli təsir göstərib. Şirkətin vaksin üzərində işləyən heyətinin başında yer alan Tal Zaks vaksinlə bağlı deyib:

"Son dərəcə effektli vaksin tapdığımıza inanırıq. Artıq bunu sübut edəcək dəlillərimiz var. Bu, epidemiyanı məhv etməkdə rol oynayacaq".

Mənbə: Cnbc.com

