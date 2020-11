Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakının Xətai rayonunda 3 tibb işçisinin ölümünə və 1 nəfərin yaralanmasına səbəb olan ağır yol-nəqliyyatı qəzası baş verib. Hadisə nəticəsində yaralanan və ölən 3 nəfər FHN-in Modul Tipli Tibb Mərkəzində tibb işçiləri kimi fəaliyyət göstəriblər. Onlar, həmçinin, Tibb universitetinin tələbələridir.

Metbuat.az sözügedən qəzanın görüntülərini təqdim edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.