Salyanda 9 yaşlı qızı avtomobil vurub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Salyan rayonunun Marışlı kəndində qeydə alınıb. "VAZ-2107" markalı avtomobil kənd sakini, 2011-ci il təvəllüdlü Məmmədli Zəminə Əvəz qızını vurub. Azyaşlı Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.