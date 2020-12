Azərbaycan milli komandasının və "Sumqayıt"ın oyunçusu Mehdi Cənnətovun Premyer Liqanın XI turunda "Qəbələ" ilə oyunun iştirak ərizəsinə salınmamasının səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı qapıçıda koronavirus aşkarlanıb. Test nəticəsi müsbət çıxan təcrübəli qolkiper karantinə alınıb.

Cənnətov yığmanın son toplanışında zədə səbəbindən iştirak etməyib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl "Sumqayıt"ın yarımmüdafiəçisi Səbuhi Abdullazadə virusa yoluxub. (Report)

