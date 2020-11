Məlum olduğu kimi dekabrın 1-də Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Laçın şəhəri Azərbaycana təhvil veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu saatlarda sonuncu erməni də şəhəri tərk edib.

Bununla bağlı sosial media hesablarının erməni sektorunda video paylaşılıb.

