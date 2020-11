Ordumuz üçtərəfli sazişə əsasən, dekabrın 1-də Azərbaycana təhvil verilməsi nəzərdə tutulan Laçına doğru hərəkət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb.

Görüntülərdə II Qarabağ müharibəsində zəfər əldə edən Ordumuzun konvoyunun Laçın istiqamətində yola düşməsi əks olunub.

