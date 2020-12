Türkiyənin məşhur televiziya serialında Azərbaycanın bu gün işğaldan azad edilən Laçın rayonu yad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Paytaxt: Əbdülhəmid" serialının bir səhnəsində "Laçın" xalq mahnısı səsləndirilib.

Həmin səhnəni təqdim edirik:

