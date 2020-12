Gəncədə vəzifəli şəxs vəfat edib.

Şəhər Təhsil İdarəsinin müdir müavini müdir müavini İsmayıl İsmayılov həyatını itirib.

Onun koronavirusdan öldüyü bildirilib.

(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.