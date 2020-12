Azərbaycanlı gənc şairə beynəlxalq mükafata layiq görüldü

Azərbaycanlı gənc şairə Nigar Arif (Ağalarova) beynəlxalq sertifikata layiq görülüb.

Bu barədə "Metbuat.az"a Nigar Arif özü məlumat verib:

"Texasda virtual olaraq Tony Delgadillo adlı şair həmkarımın keçirdiyi və 94 ölkənin şairlərinin iştirak etdiyi "2020-ci il lV Beynəlxalq Şairlərin Virtual Şeir Oxuma Görüşü"ndə ("Fourth Global Poet Reader Virtual Meeting 2020") mən də iştirak etmişdim və sertifikatla mükafatlandırılmışdım, bundan əlavə 2020-ci ildə bir çox dünya şeir festivallarında iştirak etmiş və dərc olunmuşam, 2020dəki ədəbiyyat sahəsində dünya miqyasında bu fəaliyyətlərimə görə həmin şəxs tərəfindən yeni bir sertifikata "Dünya Şairi" ("Global poet") sertifikatına layiq görüldüm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.