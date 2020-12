Bayrağımız bugün Laçınımızda dalğalanır! Geri dönüşün mübarək, Laçın!

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov rəsmi "Twitter" hesabında etdiyi paylaşımda deyib

