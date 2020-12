Bu gün Laçın rayonuna daxil olan Azərbaycan hərbçilərinin Laçın şəhərindən şəkilləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər “Agence France-Presse” (AFP) üçün çəkilib.

Görüntüdə Azərbaycan hərbçilərinin Laçın şəhərinin küçələrini bayraqla bəzədiyi, şəkil çəkdirdiyi öz əksini tapıb.

