İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan Vasif Abıyev bu gün doğulduğu Lənkəran rayonunda torpağa tapşırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Nərimanabad qəsəbəsindən olan V. Abıyev cəbhəyə könüllü olaraq yollanıb. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.

Şəhidin 12 yaşlı övladı ondan yadigar qalıb.

Fotolar Xalid Kərimova məxsusdur.

