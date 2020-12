Lavrovdan hərbi əsirlərlə bağlı açıqlama

"Rusiya Dağlıq Qarabağda hərbi əsirlərin və həlak olanların meyitlərinin mübadiləsinin qəsdən gecikdirilməsi məsələsini müşahidə etmir. Ancaq prosesin irəliləməsi üçün obyektiv çətinliklər var”.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov onlayn mətbuat konfransında deyib.

"Hərbi əsirlərin və həlak olanların meyitlərinin dəyişdirilməsi prosesini ləngitmək üçün qəsdən atılan addımlardan danışmaq çətindir. Biz bunu görmürük. Ancaq obyektiv çətinliklərin olması həqiqətdir. Ümid edirəm, bu, tezliklə həllini tapacaq”, - deyə Lavrov bildirib.

