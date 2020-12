Məşhur müğənni Merve Özbayın atası vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni acı xəbəri atası ilə çəkdirdiyi fotosunu paylaşaraq çatdırıb.

"Keçən il bu gün, bu saatlar... Nişanım var, necə şirin həyəcan, izah edə bilmirəm. Nələr dəyişdi, atacan. Dünən sən getdin. 1 gündə artıq nə bazarların, nə də "Fener" oyunlarının ləzzəti qalmadı mənim üçün"

