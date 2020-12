“Euronews” telekanalı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonundan sujet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şərhsiz təqdim olunan kadrlarda Ağdamda erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılmış evlər, məhv edilmiş abidələr göstərilib.





