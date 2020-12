Koronavirusa tutulanlara yazılan dərmanlar - VİDEO

Azərbaycanda koronavirusa yoluxanlar və ölənlərin sayında artım var və bu göstəricilər ürəkaçan deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, vətəndaşlar arasında həkim təyinatı ilə yazılan dərmanların apteklərdə çatışmazlığından narazı olanlar da var.

Koronavirusa yoluxan və evdə müalicə alanlar üçün hansı dərmanlar yazılır? Apteklərdə təchizat nə yerdədir?

Bu suallara cavab verən tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Cavadzadə ARB24-ə bildirib ki, koronaviruslu xəstələrin evdə düzgün aparılan müalicəsi onların səhhətinin gələcəkdə ağırlaşmasının qarşısını ala bilər:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.