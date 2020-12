“Elə məqam gəlib çatıb ki, sərt addımlar atılmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru, professor Adil Allahverdiyev bugünkü brifinqdə deyib.

O bildirib ki, belə olmasa çətin vəziyyət yaranacaq: “Heç olmasa 2 həftəlik bir mərhələ olmalıdır. Dünyanın bütün ölkələrində sərtləşdirmə baş verir”.

