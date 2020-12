“Heç olmasa iki həftəlik sərtləşdirməyə getməliyik” - Çağırış

Hazırda elə bir vəziyyətə gəlib çatmışıq ki, mütləq sərtləşməyə gedilməlidir.

Metbuat.azxəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru, professor Adil Allahverdiyev bildirib.

A.Allahverdiyev qeyd edib ki, əks təqdirdə tibb sistemi bu ağır yükün ağırlığını qaldıra bilməyəcək:

"Heç olmasa iki həftəlik sərtləşdirməyə getməliyik. Vəziyyət stabilləşəndən sonra təkrar yumşalmalar olmalıdır. Yoxsa dünya ölkələrindəki acı vəziyyət bizi də gözləyir. Biz COVID-19-a qarşı da birlik olmalıyıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.