“Hazırda Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzinin inşası gedir. Çox qısa bir müddətdə yoldaşlarımız orada vəzifə başına keçəcək”.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar söyləyib.

“Türkiyə və Rusiya generalları işləyəcək, Türkiyə və Rusiya zabitləri atəşkəsin müşahidəsi üçün birlikdə fəaliyyət göstərəcək”, - o bildirib.

