Rusiyanın xalq artisti Borus Plotnikov 72 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbərə verir ki, bunu Rusiya Teatr Sənəti İnstitutunun rektoru Qriqori Zaslavski deyib. Məlumata görə, aktyorun ölməsinə səbəb koronavirus olub.

“Bundan öncə o, 1 həftə süni nəfəs aparatına qoşulu olub”, - rektor bildirib.

Qeyd edək ki, B.Plotnikov daha çox “İt ürəyi” (“Sobaçye serdtse”, 1988) filmindəki rolundan sonra məşhurluq qazanıb.

