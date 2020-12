Vətən müharibəsinin qəhrəman oğullarından olan Rzaxanov Nihat Natiq oğlu noyabrın 6-da Xocavənd istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Nihat döyüşlər başlayarkən həqiqi hərbi xidmətini başa vurmasına baxmayaraq, könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Döyüşlərdə öz manqası ilə böyük şücaət göstərib.

Şəhid anası İradə Rzaxanova "Yeni Tv"yə Nihatın yarım qalan arzularından danışıb.

Metbuat.az həmin reportajı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.