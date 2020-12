Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) prezidenti Nihat Özdemirdə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, funksionerdən götürülmüş analiz nəticələri müsbət çıxıb.

Dərhal karantinə alınan Özdemirin müalicəsinə başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.