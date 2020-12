Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyana qarşı etirazlar səngimir.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt İrəvanda Paşinyanın istefası tələbi ilə yürüş keçirilib. Ölkənin müxalifət partiyalarının təşkil etdiyi yürüşə təxminən 3 min nəfər qoşulub. Etirazçılar "Xain Paşinyan" şüarları səsləndirib, baş nazirin istefasını tələb ediblər.



