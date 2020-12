Böyük Britaniyada ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusa (COVİD-19) 16 170 yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 1 659 256 nəfərə çatıb.

Bildirilir ki, ötən sutka koronavirusdan daha 648 nəfər ölüb, ölənlərin sayı 59 699 nəfər təşkil edir.

