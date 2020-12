Döyüşlərdə yaralanan qazi Elçin Səmədov Bakıda əməliyyat edilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, E. Səmədovun ürəyində baş tutan əməliyyat uğurla yekunlaşıb.

Xatırladaq ki, Suqovuşan kəndində baş verən döyüşlər zamanı böyük qəhrəmanlıq göstərərək ürək nahiyəsindən ağır yaralanıb.

O, bir neçə gün öncə yaşadığı Qəbələ rayonundan Bakıya göndərilib və Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına yerləşdirilib.

