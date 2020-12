ABŞ-da son sutka ərzində 2,7 mindən çox insan COVID-19 infeksiyasından ölüb ki, bu da aprel ayından bəri ən yüksək göstərici hesab olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Tracking Project” portalı yayıb. Məlumata görə, 2 dekabrda ölkədə koronavirusdan 2733 ölüm faktı qeydə alınıb, 1 dekabrda isə bu rəqəm 2474 pıub.

ABŞ-da bütün pandemiya dövrü ərzində ölüm hallarının sayı 272 mini keçib.

