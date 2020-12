Yaxın günlərdə Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi parada hazırlıq işləri başlayıb.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hazırlıq işləri ilə bağlı sosial şəbəkədə görüntülər paylaşılıb.

Qeyd edək ki, paradda Vətən müharibəsində düşməndən qənimət kimi ələ keçirilmiş hərbi texnika nümayiş etdiriləcək.

