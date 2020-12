Kanadalı məşhur aktrisa Ellen Peyc transgender olduğunu etiraf edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hollivud ulduzu tvitter hesabında bildirib:

"Dostlar sizinlə bölüşmək istəyirəm ki, mən transgenderəm. Adım Elliotdur. Bunu yazdığım üçün xoşbəxtəm".

Elliot bu haqda əvvəlcə danışmağa çətinlik çəkdiyini, başqaları tərəfindən təcavüzə məruz qalacağını və ayrı-seçkilikdən qorxduğunu bildirib.

