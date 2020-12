Türkiyədə 5 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyə Təbii Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi İdarəsi məlumat yayıb.

Yerli vaxtla saat 08.45 radələrində Siirt vilayətinin Kurtalan qəsəbəsində 5 maqnitudalı zəlzələ olub.

