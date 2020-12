Zaxarovadan Qarabağ açıqlaması

Rusiya ümid edir ki, UNESCO ekspertləri xristian və müsəlman məbədlərinin mühafizəsinin qiymətləndirilməsi üçün yaxın zamanlarda Dağlıq Qarabağa gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümanyəndəsi Mariya Zaxarova brifinq zamanı deyib.

O bildirib: "Biz ümid edirik ki, UNESCO-nun tərəfdaşları olan nüfuzlu beynəlxalq QHT-lərin iştirakı ilə erməni və Azərbaycan tərəfləri ilə əməkdaşlıqda yaradılan abidələrin mühafizəsi və qorunması missiyası yaxın zamanlarda bölgəyə gələcək və vəziyyətə obyektiv qiymət verəcək".

