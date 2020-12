Baş nazirdən yeni qərar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Komissiyası üzvlərinin siyahısı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Komissiyanın sədri

Şahin Mustafayev - Baş nazirin müavini

Komissiya sədrinin müavini

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi

Komissiyanın üzvləri:

Nazirlər Kabineti Aparatının Nəqliyyat, kommunikasiya və innovasiya şöbəsinin müdiri

Nazirlər Kabineti Aparatının Təhlükəsizlik, müdafiə və səfərbərlik şöbəsinin müdiri

Fövqəladə hallar nazirinin birinci müavini

Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini

Səhiyyə nazirinin müavini

Təhsil nazirinin müavini

"Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi

Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin Yol-nəqliyyat hadisələrinin ekspertizaları şöbəsinin rəisi

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri

Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universitetinin Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının Şəhər təsərrüfatı şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının baş katibi

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol hərəkətinin təşkili şöbəsinin baş mühəndisi, Komissiyanın məsul katibi.

Eyni zamanda, "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Komissiyasının Əsasnaməsi”nə edilən dəyişikliklərə əsasən, Komissiyanın iclasları illik iş proqramı əsasında, ayda bir dəfədən az olmayaraq keçiriləcək.

Komissiyanın daimi əsaslarla fəaliyyət göstərməsi üçün Komissiya üzvlərinin təmsil olunduqları qurumların əməkdaşlarından ibarət işçi qrup yaradılacaq. İşçi qrupa rəhbərliyi Komissiyanın məsul katibi həyata keçirərəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.