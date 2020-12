“Euronews” bu dəfə işğaldan azad edilmiş Suqovuşan kəndindən reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağın göz yaşı və sevinci” adlanan reportajda yenidən kəndinə qayıdan Xaliq Hümbətov danışıb.

O, Suqovuşanı 14 yaşında tərk etdiyini və gedərkən ermənilər tərəfindən atlarının əllərindən alındığını deyib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu Suqovuşanı 3 oktyabrda işğaldan azad edib.

