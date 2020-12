Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası Azərbaycana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın rəsmi "Twitter" hesabında qeyd olunub.

"Türk Şurası üzv dövlət, qardaş Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda haqq mübarizəsində öz vətənini qorumaq üçün həyatını verən 2783 şəhidə Allahdan rəhmət diləyir. Bütün qazilərin tezliklə sağalmasını arzulayır. Azərbaycana və bütün türk dünyasına başsağlığı verir", - başsağlığında qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.