Türkiyənin keçmiş milli müdafiə və milli təhsil naziri Nevzat Ayaz 90 yaşında vəfat edib.





Metbuat.az xəbər verir ki, siyasətçi noyabrın 22-si septik şok ilə reanimasiyaya yerləşdirilib.



Həkimlərin bütün səyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. N.Ayaz bu gün səhər saatlarında düynasını dəyişib.



O, İstanbulda torpağa tapşırılacaq.



Qeyd edək ki, Nevzat Ayaz 1991-ci ildən 1993-cü ilədək milli müdafiə, 1993-cü ildən 1995-ci ilədək isə milli təhsil naziri olub.

