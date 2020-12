Dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 65 536 642 nəfərə çatıb.

Metbuat.az "Worldometers" saytına istinadən xəbər verir ki, yerli vaxtla saat 10:00-a olan məlumata görə, koronavirusdan 1 511 927 xəstə ölüb, 45 377 278 nəfər sağalıb.

Xatırladaq ki, indiyədək Azərbaycanda ümumilikdə 133 733 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 81 234 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1 510 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 50 989 nəfərdir.

