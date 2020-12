Bakıda COVİD 19-a ən çox yoluxan rayonlar - SİYAHI

Azərbaycanda COVİD-19 virusuna yoluxanların 52.5 faizi Bakıdadır.

Metbuat.az koronavirusinfo.az saytına istinadən xəbər verir ki, paytaxt daxilində Binəqədi rayonunda yoluxma artıb. Belə ki, əvvəlki göstəricidə bu rayonda yoluxma faizi yenə də 14,7 idisə, hazırda 15 faizdir.

Sonrakı yerlərdə 12.8 faizlə Xətai, 12.3 faizlə Yasamal, 10.6 faizlə Sabunçu, 8.3 faizlə Nəsimi, 8.2 faizlə Suraxanı, 8.2 faizlə Nərimanov, 7 faizlə Nizami, 6.5 faizlə Xəzər, 5.7 faizlə Qaradağ, 4.9 faizlə Səbail, 0.4 faizlə Pirallahı rayonları qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.