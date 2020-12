ABŞ-ın Minnesota ştatında fərqli qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcili eniş edən Bellanca Viking təyyarəsi, maşınla toqquşub.

Təyyarədə iki nəfərin olmasına baxmayaraq xəsarət alan olmayıb.Qəza səbəbindən magistral yol bir neçə saat bağlı qalıb.

Hadisənin səbəbi açıqlanmayıb.

Mənbə: KMSP-TV

