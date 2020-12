Fransa hökuməti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Qross "Tvitter" hesabında yazıb.



Diplomat qeyd edib: “Düşünürəm ki, bir məsələ hamıya çox aydın olmalıdır: Fransa hökuməti parlamentinin müstəqilliyini tanıyır, Qarabağın müstəqilliyini tanımır”.

