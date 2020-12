Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Daxili Qoşunlarının kapitanı Şamil Babayev Vətən Müharibəsinin şəhidlərindədir.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 32 yaşlı Ş.Babayev Culfa rayonunun Camaldın kəndində doğulub.



Kapitan Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Evli idi.





