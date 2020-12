Pakistandan dünyaya çağırış

Pakistan Baş naziri İmran Xan yoxsul ölkələrin borclarının pandemiyanın sonuna qədər dayandırılmasını və bunun nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bir sıra digər addımların atılmasını təklif edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, BMT Baş Məclisinin koronavirusla mübarizə üzrə xüsusi iclasında deyib.

“Birincisi, aşağı gəlirli və ən imkansız ölkələr üçün pandemiyanın sonuna qədər borc ödənişlərinin dayandırılmasıdır. İkincisi, ən az inkişaf etmiş ölkələrin borclarının silinməsi”, - deyə pakistanlı nazir bildirib.

Bununla yanaşı, o təklif edib ki, digər inkişaf etməkdə olan ölkələrin dövlət sektoru borcları razılaşdırılmış formada, hərtərəfli çoxşaxəli əsasda yenidən qurulsun və 500 milyard dollar məbləğində xüsusi kredit çəkmə hüquqları ayrılsın.

Xan eyni zamanda, kasıb ölkələrin insanlarına ucuz qiymətə qısamüddətli kreditlər verəcək beynəlxalq mexanizm yaratmağı da təklif edib. Onun fikrincə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən kütləvi miqdarda qanunsuz vəsait axını dayandırılmalı və korrupsioner siyasətçilər və cinayətkarlar tərəfindən oğurlanan vəsaiti bu dövlətlərə qaytarmaq üçün təcili tədbirlər görülməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.