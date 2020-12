Əməkdar artist Nailə İslamzadə koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı özü məlumat yayıb. O bildirib ki, bir neçə gün əvvəl koronavirusun simptomlarını özündə hiss edib:

"İki gün əvvəl testimin cavabı pozitiv oldu. Evdə müalicə olunuram. Hamı özünü qorumalıdır. Bacardığımız qədər evdən çıxmamalıyıq.

Dövlət müəssisələrində çalışanların yalnız otuz faizi işə çıxır. Digər sahələrdə çalışanlar da imkan daxilində bu qaydalara əməl etməlidirlər".

