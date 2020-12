Putinin göstərişi Rusiyanı QARIŞDIRDI

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin göstərişi ilə müəllimlər və həkimlər üzərində COVID-19-a qarşı vaksinasiyaya başlanmasından sonra kütləvi istefalar yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rusiyalı jurnalist Marina Litvinoviç bildirib.

Onun sözlərinə görə, göstəriş verildikdən sonra səhiyyə işçiləri bir-bir istefa verməyə başlayıb. Həkimlərin vaksinasiya olunmayanların işdən qovulacağı təhdidinə tab gətirmədiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Putin baş nazirin müavini Tatyana Qolikovadan vaksinasiya prosesinin gələn həftə başladılmasını istəmişdi. O, peyvəndin pulsuz olacağı və könüllülük əsasında vurdurulacağını açıqlamışdı.(Publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.