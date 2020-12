Türkiyənin İzmir bölgəsində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İzmir və ətrafında hiss edilən zəlzələnin gücü 4,1 bal olub. Zəlzələnin yerin 9,9 km altında olduğu bildirilib.

Mənbə: Haber7

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.