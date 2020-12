Azərbaycanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, bütün ölkə ərazisində Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.